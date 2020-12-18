Эксперты FDA рекомендовали одобрить в США вакцину Moderna от коронавируса

Группа экспертов Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендовала разрешить экстренное применение вакцины от коронавируса COVID-19 компании Moderna.

По сообщению Bloomberg, 20 экспертов высказались за применение вакцины, один воздержался. Против вакцины не проголосовал никто.

Голосование специалистов состоялось после обсуждения с участием представителей Moderna, научных сотрудников ведомства и общественности.

Это решение теперь дает FDA возможность в скором времени выдать разрешение на использование этого препарата в США. Предполагается, что это решение FDA может принять уже в пятницу.

Американские СМИ отмечают, что в случае быстрого одобрения FDA вакцина от Moderna может начать поступать в штаты в уже понедельник. В компании ранее пообещали предоставить 50 млн доз вакцин за декабрь, что позволит привить 25 млн. человек: каждому человеку для вакцинации требуется сделать два укола.

1 декабря американская компания Moderna сообщила, что направила запрос в Управление по санитарному надзору США для получения разрешения на экстренное использование вакцины от коронавируса COVID-19. Ранее сообщилось о 94,1% ее эффективности.

Вакцина состоит из двух доз. Вторая доза вводится через 28 дней после первой. Хранить вакцину нужно при температуре около минус 20 градусов по Цельсию. В таких условиях она может оставаться пригодной до полугода.

Ожидается, что с производственных объектов на северо-востоке США вакцина Moderna будет поступать на распределительный центр в городе Ирвинг в Техасе, откуда затем в больницы и аптеки.

Заявка на экстренное использование - это запрос на начало применения препарата, не дожидаясь завершения абсолютно всех проверок его воздействия на организм.

Ранее FDA одобрило применение вакцины компаний Pfizer и BioNTech. На этой неделе в США стартовала массовая вакцинация.