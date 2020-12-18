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04:19 18.12.2020

В Запорожье переизбрали главу облсовета, депутаты поддержали беспартийного Виталия Толочека

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В Запорожье переизбрали главу облсовета, депутаты поддержали беспартийного Виталия Толочека

Новосозданное депутатское "большинство" Запорожского облсовета избрало его председателя, которым стал беспартийный Виталий Толочек, который в четверг днем вместе с несколькими коллегами заявил о своем выходе из фракции "Слуга народа".

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в четверг поздно вечером депутатское "большинство", созданное местными фракциями партий "За майбутнє", "ОПЗЖ", "Европейская Солидарность", а также четырьмя депутатами от "Слуги народа" (заявивших в четверг днем о выходе из этой фракции и создании "Фракции Зе") провели выборы нового председателя Запорожского областного совета.

44 депутата новосозданного "большинства" единогласно проголосовали за избрание председателем Запорожского областного совета 50-летнего Толочека, который до сегодняшнего дня состоял во фракции "Слуга народа", но вышел из ее состава вместе с тремя коллегами по фракции в знак протеста против незаконных выборов главы Запорожского облсовета, проведенных 15 декабря недавним депутатским "большинством", состоящим из фракций "Слуга народа", "Оппозиционный блок", "Батькивщина" и "Еднання".

Тогда при скандальных обстоятельствах главой областного совета был избран нынешний глава Запорожской облгосадминистрации Виталий Боговин.

Как сообщалось, вышедшие из фракции "Слуга народа" четверо депутатов, заявили, что выборы Боговина председателем Запорожского облсовета проводились с нарушениями процедуры тайного голосования, а также под давлением и присмотром неизвестных лиц в черном камуфляже.

В своем выступлении перед депутатами, новоизбранный глава Запорожского облсовета Толочек подчеркнул, что имеет большой опыт работы в строительстве - "от мастера до руководителя предприятия". Также, он специализировался на строительстве и ремонте энергетических объектов на Запорожской АЭС, а также на предприятиях запорожского промышленного комплекса. Имеет высшее образование в сфере турбостроения. Является соучредителем фирмы.

Толочек официально принял присягу.

Теги: #председатель #облсовет #запорожье
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