Траур по Кернесу продлится 2 дня, а не 3

В Харькове траур в связи со смертью городского головы Геннадия Кернеса.продлится не 3 дня, как было объявлено изначально, а 2.

Это следует из обновленной информации, опубликованной на официальном сайте Харьковского горсовета.

"В связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса 17 и 18 декабря объявлены днями траура в городе Харькове. Соответствующее распоряжение подписал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов", - говорится в сообщении.

Документ предписывает в дни траура приспустить Государственный Флаг Украины и флаги города на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях, а также отменить все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

Ранее на сайте горсовета было опубликовано распоряжение Терехова, согласно которому траур объявлялся на 17, 18 и 19 декабря.

Как сообщалось, Кернес скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике "Шарите", где проходил лечение после осложнений от COVID-19.

Кернес впервые был избран городским головой Харькова в 2010 году. 4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия во второй раз признала Кернеса избранным городским головой. Он набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах – за него проголосовали 60,34% избирателей.