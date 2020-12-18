Палата представителей США займётся расследованием масштабной хакерской атаки

Конгрессмены из двух комитетов палаты представителей США проведут совместное расследование недавней хакерской атаки, направленной против федеральных ведомств страны, сообщает издание The Hill.

Речь идёт о комитете по внутренней безопасности и комитете по надзору и реформам.

Главы обоих комитетов уже проинформировали американские разведслужбы, что намерены заняться этим делом.

Кибератаку состоялась ранее в декабре. Она была нацелена, в частности, на Пентагон и госдеп.

Ряд СМИ США указывал со ссылкой на источники, что в Вашингтоне подозревают в кибератаках хакеров связанных с Россией.