Шмыгаль: В ближайшее время правительство утвердит Национальный план вакцинации от COVID-19

Правительство разрабатывает Национальный план вакцинации от COVID-19, который планируется утвердить в ближайшее время, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-беседы с ведущими предпринимателями на тему "Украина и мир 2021", состоявшейся 17 декабря.

"Мы ожидаем, что начиная с февраля мы начнем вакцинировать врачей, и дальше в марте запланирован первый миллион доз COVAX. Далее помесячно это количество будет расти", - цитирует Шмыгаля "Урядовый портал" в четверг вечером.

По словам главы правительства, в плане подробно расписано, как и в какой очередности будет проводиться вакцинации. Премьер-министр уточнил, что в Национальном плане также будет указано, какие категории граждан должны получить вакцину бесплатно.

"Прежде всего, будут вакцинированы медики, военные и люди, которые находятся в группе риска", - подчеркнул Шмыгаль.

Как отметил глава правительства, 4 млн человек получат возможность вакцинироваться благодаря глобальной инициативе COVAX. Согласно договоренностям, Украина получит 8 млн доз вакцины.

"Это только первая часть. Мы закладываем деньги на приобретение дополнительных доз. В бюджете создан спецфонд для закупки вакцин. Этот фонд будет наполняться и мы будем докупать то количество вакцин, которое необходимо для вакцинации украинцев", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр также отметил, что ведутся переговоры по закупке дополнительных доз вакцины на уровне руководства государств. На уровне компаний ведет переговоры Министерство здравоохранения.

"Важно первые дозы вакцины получить быстрее для того, чтобы мы могли начать вакцинировать медиков, которые стоят на передовой борьбы с COVID-19", - добавил премьер.