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21:33 17.12.2020

Шмыгаль: Кадровый голод подтверждаю

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Шмыгаль: Кадровый голод подтверждаю

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил кадровый голод в стране и что ему сложно находить нужных профессионалов.

"Что такое на сегодня кадровая политика правительства? Есть банальные слова: профессиональные и порядочные. Но есть еще несколько параметров, на которые нужно опираться, когда сегодня подбираешь кадры: незаангажированость и результативность", - сказал Шмыгаль в ходе онлайн-разговора проекта НВ "Украина и мир в 2021" в четверг вечером.

Премьер отметил, что возможно ранее и были люди, которые делали реформы, но на данный момент "хочется более быстрых законодательных изменений, хочется быстрее менять нормативку, хочется ускорять эти реформы, и быстрее получать видимый результат".

В то же время, премьер подтвердил кадровый голод в стране и что ему сложно находить нужных профессионалов.

"Кадровый голод подтверждаю, он есть", - посетовал Шмыгаль.

 

Источник: https://nv.ua

Теги: #шмыгаль #кадры
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