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20:55 17.12.2020

Шмыгаль: Чтобы полностью убрать риск эпидемии – 90% населения страны должны быть вакцинированы

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Шмыгаль: Чтобы полностью убрать риск эпидемии – 90% населения страны должны быть вакцинированы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что для того, чтобы полностью убрать риск пандемии COVID-19 – 90% населения страны должны быть вакцинированы, но это не реалистично.

"Чтобы полностью убрать риск эпидемии – 90% населения страны должны быть провакцинированы. Я это знаю по вакцинированию гриппа. Такие планы ставились, когда идет эпидемия гриппа, работая главой ОГА области, ставился план, что 90% области должны быть провакцинированы", - сказал Шмыгаля в ходе онлайн-разговора проекта НВ "Украина и мир в 2021» в четверг вечером.

В то же время, премьер отметил, что это нереалистично.

По словам Шмыгаля, в дополнение к вакцине, в дальнейшем постоянно будет улучшаться протокол лечения болезни.

"В следующем году будет переходной этап в борьбе с вирусом, преодоления и перехода к нормальной жизни", - добавил он.

 

Теги: #вакцинирование #шмыгаль
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