Шмыгаль: вакцины от COVID-19 для всех невозможно привезти сразу, но и не все захотят вакцинироваться
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что вакцины от COVID-19 невозможно привезти сразу для всех граждан страны, но сразу все и не захотят вакцинироваться.
"Вакцины невозможно привести сразу для всех, но сразу все и не захотят вакцинироваться", - сказал Шмыгаля в ходе онлайн-разговора проекта НВ "Украина и мир в 2021" в четверг вечером.
По словам премьера, вакцинация будет добровольная. В первую очередь вакцины будут получать медики, далее военные, воюющие на востоке страны, а также люди в интернатных заведениях.
Второй этап – вакцинирование правоохранителей, военных, людей пожилого возраста и рисковых групп.
Шмыгаль отметил, что вакцинирование медиков начнется в феврале, далее с марта будет проходить вакцинация следующих категорий граждан.
Кроме того, премьер отметил, что также будет возможность вакцинироваться на коммерческой основе.
По словам Шмыгаля, для первой волны вакцинирования буде необходимо около 2 млн вакцины, для следующих этапов около 10 млн.