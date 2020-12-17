Шмыгаль: вакцины от COVID-19 для всех невозможно привезти сразу, но и не все захотят вакцинироваться

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что вакцины от COVID-19 невозможно привезти сразу для всех граждан страны, но сразу все и не захотят вакцинироваться.

"Вакцины невозможно привести сразу для всех, но сразу все и не захотят вакцинироваться", - сказал Шмыгаля в ходе онлайн-разговора проекта НВ "Украина и мир в 2021" в четверг вечером.

По словам премьера, вакцинация будет добровольная. В первую очередь вакцины будут получать медики, далее военные, воюющие на востоке страны, а также люди в интернатных заведениях.

Второй этап – вакцинирование правоохранителей, военных, людей пожилого возраста и рисковых групп.

Шмыгаль отметил, что вакцинирование медиков начнется в феврале, далее с марта будет проходить вакцинация следующих категорий граждан.

Кроме того, премьер отметил, что также будет возможность вакцинироваться на коммерческой основе.

По словам Шмыгаля, для первой волны вакцинирования буде необходимо около 2 млн вакцины, для следующих этапов около 10 млн.