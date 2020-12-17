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20:41 17.12.2020

Пересмотрен список третьих стран, резидентам которых можно приезжать в ЕС

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Пересмотрен список третьих стран, резидентам которых можно приезжать в ЕС

Совет ЕС объявил в четверг об очередном пересмотре списка третьих стран, из которых можно приезжать в Евросоюз во время пандемии коронавируса.

В списке из предыдущего состава остаются Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Таиланд, Южная Корея, Япония.

Из Китая в ЕС въезд разрешен при условии подтверждения взаимности. В коммюнике Совета ЕС также говорится, что при таком условии ограничения на поездки должны быть постепенно отменены для особых административных районов Китая - Гонконга и Макао.

Из предыдущего списка выбыл Уругвай по причине ухудшения эпидемиологической обстановки в этой стране.

В соответствии с критериями и условиями рекомендации совета государства-члены ЕС должны постепенно отменить ограничения на поездки для резидентов из этих стран.

В Брюсселе уточняют, что жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны, согласно этой рекомендации, расцениваться как резиденты ЕС.

В Совете ЕС напоминают, что критерии определения третьих стран, для которых следует снять текущие ограничения на поездки, охватывают, в частности, их эпидемиологическую ситуацию и применяемые меры сдерживания распространения COVID-19, включая физическое дистанцирование, а также экономические и социальные соображения. Принимается во внимание и принцип взаимности.

Страны Шенгенского соглашения (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария) также следуют этой рекомендации.

Теги: #изменения #резиденты #евросоюз #список
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