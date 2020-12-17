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20:30 17.12.2020

Зеленский подписал указ о начале соцпроекта "Активные парки - локации здоровой Украины"

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Зеленский подписал указ о начале соцпроекта "Активные парки - локации здоровой Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 574/2020 "О начале социального проекта "Активные парки - локации здоровой Украины", сообщает Офис президента в четверг вечером.

Согласно информации, документ имеет целью организацию оздоровительной активности граждан, создание условий для снижения показателей заболеваемости, улучшение качества и продолжительности активной жизни населения.

Согласно указу, Кабинет министров Украины должен разработать и утвердить до 1 мая 2021г положение о социальном проекте "Активные парки - локации здоровой Украины".

Социальный проект, в частности, должен предусматривать новые формы привлечения различных групп населения, в частности лиц с инвалидностью, к оздоровительной двигательной активности в местах массового отдыха.

К организации занятий по оздоровительной двигательной активности и содержательного досуга граждан следует привлекать специалистов в сфере физической культуры и спорта и ведущих спортсменов.

Также проект предусматривает обустройство в местах массового отдыха беспрепятственного доступа граждан, в частности лиц с инвалидностью, к спортивным сооружениям и местам для занятия различными видами двигательной активности, а также пунктам бесплатного проката спортивного инвентаря и оборудования.

Кроме того, предполагается разработка программ по видам двигательной активности для различных по возрасту и полу групп населения, в частности для лиц с инвалидностью.

Также планируется создать онлайн-платформу указанного социального проекта для консультирования, обмена опытом, идеями между специалистами по физической культуре и спорту, спортсменами, участниками активного отдыха.

Согласно указу, правительство должно способствовать реализации проекта и освещать его мероприятия в средствах массовой информации.

Областные и Киевская городская государственные администрации должны разработать и утвердить мероприятия по организации оздоровительной двигательной активности граждан в местах массового отдыха в рамках реализации проекта "Активные парки - локации здоровой Украины".

Кроме того, госадминистрации должны внедрять с привлечением общественных организаций физкультурно-спортивной направленности современные формы, методы и средства физкультурно-спортивной работы с учетом местных природных условий и традиций.

Теги: #зеленский #соцпроект
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