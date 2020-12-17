В районе Авдеевки снайпер ранил бойца ВСУ – украинская делегация в ТКГ

На Донбассе в районе Авдеевки украинский военнослужащий получил ранение в результате снайперского огня, сообщает украинская делегация в Трехсторонний контактной группе.

"Сегодня, 17.12, около 17:40 в результате снайперского огня получил ранение военнослужащий одной из наших механизированных бригад в районе Авдеевки. Украинский группой СЦКК было немедленно задействовано координационный механизм прекращения огня и направлена специальная ноту в СММ ОБСЕ", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Отмечается, что состояние военнослужащего стабильное, он в сознании и находится в лечебном учреждении.