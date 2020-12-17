События

20:13 17.12.2020

Супруга Макрона не заразилась коронавирусом, однако останется на карантине

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Супруга Макрона не заразилась коронавирусом, однако останется на карантине

У первой леди Франции Брижит Макрон не выявили коронавирус COVID-19, сообщают французские СМИ.

Взятый у нее с утра в четверг тест на COVID-19 дал отрицательный результат.

Тем не менее, супруга французского президента останется на карантине и сдаст еще один тест в ближайшие дни.

Ранее в четверг стало известно, что у президента Франции Эмманюэля Макрона диагностировали коронавирус. Семь дней Макрон будет находиться в самоизоляции. Таким образом, он присоединился к ряду мировых лидеров, которые ранее болели коронавирусом. Среди них - президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонару, князь Монако Альбер II.

Многие мировые лидеры уже пожелали выздоровления Макрону.

Теги: #президент #коронавирус #франция #супруга
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