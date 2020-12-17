События

19:52 17.12.2020

В Одессе первоклассница "заминировала" школу - хотела домой "поиграть с котиком"

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В Одессе первоклассница "заминировала" школу - хотела домой "поиграть с котиком"

В среду в полицию поступило сообщение о заминировании школы в Суворовском районе Одессы и как впоследствии выяснилось, ложную информацию правоохзранителям предоставила ученица первого класса.

"В ходе расследования, начатого по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины, правоохранители установили, что по спецлинии "102" позвонила 6-летняя ученица первого класса этой же школы. Свой поступок ребенок объяснил желанием поскорее уйти домой и поиграть с котиком", - сообщает Суворовский отдел полиции в г.Одессе.

С девочкой пообщались сотрудники ювенальной превенции. Они объяснили ребенку, что ее необдуманный поступок привел к срыву учебного процесса во всей школе и заставил несколько экстренных служб заниматься несуществующей проблемой, когда, возможно, в то время кто-то реально нуждался в их помощи.

"Полицейские попросили девочку больше не вызывать в шутку ни полицию, ни спасателей, ни врачей, ведь такие действия караются законом и в данном случае, пока она еще маленькая, за них придется понести наказание ее родителям по ст. 184 КУоАП", - добавили в полиции.

Теги: #школа #лжеминирование #одесса
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