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20:03 17.12.2020

Суд оставил под арестом Антоненко, несмотря на ухудшение здоровья и подозрение на Covid-19

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Суд оставил под арестом Антоненко, несмотря на ухудшение здоровья и подозрение на Covid-19

Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей фигуранта "дела Шеремета" Андрея Антоненко.

Соответствующее решение суд принял на заседании в четверг вечером, отказав таким образом в удовлетворении ходатайства защиты о необходимости изменения меры пресечения из-за ухудшения состояния здоровья и подозрения на Covid-19.

"Ходатайство защитника... об изменении меры пресечения с содержания под стражей на личные обязательства оставить без удовлетворения", - говорится в определении суда.

При этом суд обязал соответствующих должностных лиц обеспечить право обвиняемого на надлежащую медицинскую помощь, в частности, провести медицинское обследование, предоставить необходимое лечение согласно диагнозу и проинформировать об этом суд.

Определение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Следующее судебное заседание состоится по ранее согласованному графику - в 14.00 12 января 2021 года

Теги: #антоненко #арест #суд
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