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19:51 17.12.2020

Европейское агентство намерено 6 января завершить рассмотрение заявки Moderna на одобрение вакцины от COVID-19

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Европейское агентство намерено 6 января завершить рассмотрение заявки Moderna на одобрение вакцины от COVID-19

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в четверг объявило, что рассчитывает к 6 января завершить процесс рассмотрения заявки от компании Moderna на одобрение ее вакцины от коронавируса COVID-19.

"Принимая во внимания достигнутый прогресс, комитет назначил внеочередное заседание на 6 января 2021 года, чтобы завершить свою оценку, если это возможно", - говорится в заявлении ЕМА.

В нем отмечается, что если 6 января процесс рассмотрения вакцины все же не удастся завершить, еще одно заседание состоится 12 января.

"Сегодня, с опережением графика, компания Moderna передала последний пакет данных, необходимых для оценки ее заявки. Он состоит из информации, которая касается производства вакцины для рынка ЕС", - указывается в заявлении.

Американская компания Moderna ранее сообщила о 94,1% эффективности своей вакцины. Препарат состоит из двух доз. Вторая доза вводится через 28 дней после первой. Хранить вакцину нужно при температуре около минус 20 градусов по Цельсию. В таких условиях она может оставаться пригодной до полугода.

Помимо вакцины от Moderna, в ЕС рассматривают возможность выдачи разрешения и вакцине от компаний Pfizer и BioNTech: ранее EMA сообщило, что эксперты ее комитета по лекарственным препаратам для человека (CHMP) проведут 21 декабря заседание по вакцине BioNTech и Pfizer, на котором будет поднят вопрос о выдаче разрешения на ее применение.

Теги: #планы #европа #вакцина #одобрение
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