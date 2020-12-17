Суд рассматривает возможность изменения меры пресечения Антоненко из-за ухудшения его самочувствия и подозрения на Covid-19

Шевченковский районный суд Киева на заседании в четверг рассматривает ходатайство защиты содержащегося под стражей фигуранта "дела Шеремета" Андрея Антоненко об изменении ему меры пресечения из-за ухудшения состояния здоровья и подозрения на Covid-19.

В ходе заседания по существу в отношении обвиняемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о приобщении к делу ряда материалов. Вопрос открытия этих материалов стороне защиты суд рассмотрит позднее.

После этого защита Антоненко заявила суду ходатайство об изменении меры пресечения в связи с тем, что его самочувствие ухудшилось и кроме хронических заболеваний есть подозрение на Covid-19, так как у одного из его адвокатов уже подтвержден этот диагноз, а второй находится на изоляции и ожидает результатов теста.

Также, по информации защиты, в корпусе СИЗО, где содержится Антоненко, у трёх человек подтверждён диагноз Covid-19.

Суд счел возможным с учётом таких обстоятельств рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения.

Сторона обвинения в то же время отметила, что нет оснований для изменения меры пресечения, поскольку в СИЗО есть медчасть и возможность лечения.

Рассматривая ходатайство, суд по просьбе защиты допросил в качестве свидетеля медика, который дал показания относительно здоровья Антоненко. Врач сообщил об оперативных вмешательствах, которые проводились Антоненко и отметил, что Covid-19 может повлечь серьёзные осложнения и угрозы здоровью Антоненко.

Сам Антоненко дал разрешение на разглашение в суде информации о его здоровье.