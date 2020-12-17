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19:12 17.12.2020

Болгария продлила ограничения из-за COVID-19 до конца января

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Болгария продлила ограничения из-за COVID-19 до конца января

Рестораны, кафе, торговые центры и школы в Болгарии не откроются до конца января из-за COVID-19, сообщают западные СМИ.

"Ночные клубы, игровые залы и казино, рестораны и спортивные залы останутся закрытыми до 31 января", - заявил министр здравоохранения Костадин Ангелов.

В то же время, некоторые ограничения будут смягчены. В частности, детские сады смогут возобновить работу после новогодних праздников - с 4 января. Театры, музеи и кинотеатры смогут работать, но должны быть заполнены не более чем на 30%.

Всего в стране, где проживают около 7 млн человек, с начала пандемии выявили 186 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончалось свыше 6 тыс. человек.

Теги: #коронавирус #болгария #ограничения
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