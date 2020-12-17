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18:58 17.12.2020

Во Львове неизвестные подожгли автомобиль детектива НАБУ

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Во Львове неизвестные подожгли автомобиль детектива НАБУ

Во Львове ночью неизвестные подожгли частный автомобиль детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), сообщает пресс-служба Бюро.

"Сегодня ночью неизвестные подожгли автомобиль детектива НАБУ во Львове. Частный автомобиль ("Шкода Октавиа" 2012 г.в.) существенно поврежден. Не исключаем, что это может быть связано с профессиональной деятельностью нашего сотрудника", - сказано в сообщении НАБУ в Telegram.

По данному факту следователи Национальной полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) (ч.2 ст.347 УК Украины).

"НАБУ рассчитывает на оперативное и результативное расследование преступления. Просим свидетелей, обладающих информацией об этих событиях обращаться в Шевченковский отдел полиции ГУ Нацполици во Львовской области", - говорится в сообщении.

 

Теги: #львов #набу #поджег #авто
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