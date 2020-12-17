Российские наемники с начала суток трижды нарушили режим тишины вблизи Водяного – штаб ООС

Российские наемники три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 17 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Противник второй раз за несколько недель в том же направлении предпринял применения артиллерийских систем крупных калибров в сочетании с минометным огнем", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в Facebook.

Так, противник открывал огонь вблизи Водяного, на Приазовье, в частности были применены минометы 82-го калибра и гранатометы различных систем. Утром, на этом же направлении, враг использовал уже тяжелое вооружение - артиллерийские системы 122-го калибра, 120-ти и 82-х миллиметровые минометы.

Также в третий раз режим прекращения огня враг нарушил у этого же населенного пункта, открыв огонь из гранатометов.

"Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет", - добавили в штабе ООС.