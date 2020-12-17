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18:02 17.12.2020

Украина заняла 17-е место в европейском рейтинге развития сферы открытых данных

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Украина заняла 17-е место в европейском рейтинге развития сферы открытых данных

Украина заняла 17-е место в европейском рейтинге развития сферы открытых данных Open Data Maturity Report 2020, обнародованном Европейским порталом данных (EDP).

Как сообщило Министерство цифровой трансформации Украины со ссылкой на указанный отчет, результат Украины в рейтинге выше среднего показателя в Европе.

Украина вошла в перечень стран, которые быстро развиваются (Fast-trackers), вместе с Болгарией, Грецией, Италией, Кипром, Латвией, Литвой, Нидерландами, Германией, Словенией, Финляндией, Хорватией и Швецией.

Набрав 2180 баллов из 2600 возможных, Украина заняла 17 место в рейтинге, продемонстрировав уровень зрелости сферы открытых данных на уровне 84%, при этом средний показатель зрелости этой сферы в Европе составляет всего 78%.

В сфере государственной политики Украина набрала 554 балла, или 85%, что соответствует уровню стран ЕС, где средний показатель - 85%. Анализировалось соответствие законодательства международным стандартам, государственная стратегия по развитию сферы открытых данных на национальном и местном уровнях, а также то, какие инициативы внедряются для развития навыков госслужащих, работающих с данными, и сообщества по использованию этих данных.

Единый государственный вебпортал открытых данных Украины набрал 569 баллов или 88%, что выше среднего уровня стран ЕС (79%).

Влияние открытых данных в различных сферах - экономической, госуправления, социальной, экологической - 550 баллов или 85%, что также выше среднего уровня стран ЕС в 72%.

"Здесь баллов Украине добавили проекты на основе данных, в том числе и победители национального конкурса Open Data Challenge, которые активно развивают свои решения, а также проведение качественных исследований влияния открытых данных, в частности, в строительной сфере, строительстве и ремонте дорог, здравоохранении, проводимых Министерством цифровой трансформации и международным проектом USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS", - отметили в Минцифры.

Соответствие качества данных международному DCAT-AP стандарту составило 492 балла, или 78%, что также выше среднего по ЕС (76%).

Открытые данные - это информация, которую обнародует государство в открытом для всех граждан доступе в машиночитаемом формате.

С целью улучшения доступа к открытым данным, повышения их качества, а также усиления их влияния на национальном, региональном и местном уровнях с 2015 года Европейский портал данных проводит ежегодное исследование Open Data Maturity Report, в котором оценивается текущая ситуация развития сферы, прогресс стран по открытию данных и даются рекомендации по улучшению ситуации.

В текущем году, кроме стран Европейского Союза и Европейской ассоциации свободной торговли и Великобритании, впервые в исследовании приняли участие страны Восточного партнерства, включая Украину.

Теги: #данные #украина #рейтинг
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