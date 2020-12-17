Папа Римский призывает перенаправить деньги с закупок вооружений на борьбу с COVID-19 и продвижение мира

Папа Римский Франциск в четверг заявил, что мировые лидерам стоит перенаправить средства, предназначенные для закупок вооружения, на другие нужды, в том числе на обеспечение безопасности в условиях пандемии коронавируса, сообщают европейские СМИ.

"Сколько ресурсов тратится на вооружения, особенно на ядерное оружие, а ведь они могли бы быть использованы для более важных целей, таких как обеспечение безопасности каждого отдельного человека, продвижение мира, всестороннее развития человека, борьба с бедностью и оказание медпомощи", - сказал понтифик.

В ежегодном обращении к главам государств, правительств и международных организаций папа римский также указал, что создание "Мирового фонда" на средства, выделяемые на вооружения и военные расходы, стало бы "смелым решением". По его словам, эти деньги могли бы пойти на то, чтобы "навсегда устранить голод и способствовать развитию наиболее бедных стран".

Говоря о пандемии COVID-19, понтифик также предостерег страны от "вакцинного национализма" и призвал не допустить того, чтобы бедные страны остались без вакцины.

"Столкнувшись с пандемией, мы все поняли, что мы в одной лодке", - добавил он.