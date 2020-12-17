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16:56 17.12.2020

В Польше введут карантин с 28 декабря до 17 января

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Общенациональный карантин вводится в Польше с 28 декабря до 17 января в связи с Covid-19, сообщают польские СМИ.

"С 28 декабря по 17 января мы вводим общенациональный карантин. В дополнение к существующим ограничениям, которые остаются в силе, мы закрываем отели, в том числе для деловых поездок", - сказал на пресс-конференции министр здравоохранения Польши Адам Недзельски.

Также закроются горнолыжные трассы и торговые центры (кроме продуктовых магазинов), а в канун Нового года запретят передвигаться.

"Комендантский час" вводят в Польше на новогодние праздники с 21.00 31 декабря до 6.00 1 января.

По данным Минздрава Польши, в стране 11953 новых случая заражения коронавирусом. 431 пациент с Covid-19 скончался.

Теги: #карантин #польша
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