В Польше введут карантин с 28 декабря до 17 января

Общенациональный карантин вводится в Польше с 28 декабря до 17 января в связи с Covid-19, сообщают польские СМИ.

"С 28 декабря по 17 января мы вводим общенациональный карантин. В дополнение к существующим ограничениям, которые остаются в силе, мы закрываем отели, в том числе для деловых поездок", - сказал на пресс-конференции министр здравоохранения Польши Адам Недзельски.

Также закроются горнолыжные трассы и торговые центры (кроме продуктовых магазинов), а в канун Нового года запретят передвигаться.

"Комендантский час" вводят в Польше на новогодние праздники с 21.00 31 декабря до 6.00 1 января.

По данным Минздрава Польши, в стране 11953 новых случая заражения коронавирусом. 431 пациент с Covid-19 скончался.