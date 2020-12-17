События

16:54 17.12.2020

В Черновцах "заминировали" облгосадминистрацию, проводится эвакуация сотрудников - полиция

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В Черновцах "заминировали" облгосадминистрацию, проводится эвакуация сотрудников - полиция

В Черновцах полиция проверяет информацию о минировании здания областной государственной администрации (ОГА).

"Сегодня, 17 декабря, в полицию поступило сообщение о минировании областной государственной администрации", - сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Сейчас правоохранители проводят эвакуацию людей из мест возможной опасности, проверяют здание на наличие подозрительных и взрывоопасных предметов.

Граждан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Теги: #черновцы #полиция #минирование
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