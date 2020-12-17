Пандемия обострила трудности и лишения населения на Донбассе и в Крыму - мониторинговая миссия ООН

Пандемия Covid-19 обострила трудности и лишения, от которых страдает население на востоке Украины, пострадавшее от конфликта, и в оккупированном Крыму, в частности из-за ограничения свободы передвижения и соответствующего влияния на реализацию социально-экономических прав людей, сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

"Среднемесячное количество пересечений линии столкновения на востоке Украины сократилось с около 1,1 млн в 2019 году до менее 300 в результате закрытия всех пяти пунктов въезда-выезда с конца марта до конца июня 2020 года. Ограничение свободы передвижения привело к разлуке тысяч людей со своими семьями и к потере доступа к здравоохранению, образованию, пенсии и другим источникам средств для существования", - сказала Богнер на презентации нового доклада о влиянии Covid-19 на права человека в Украине в четверг в Киеве.

Она подчеркнула, что особенно от этого пострадали женщины и люди преклонного возраста, то есть большинство тех, кто пересекал линию до карантина.

"Относительно Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, временно оккупированных РФ, мы видим что ограничения свободы передвижения, введенные правительствами Украины и РФ, привели к сокращению почти на 90% количества пересечений в обеих направлениях через административную границу с марта по сентябрь 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Эти ограничения повлияли на доступ людей к работе, образованию, здравоохранению, имуществу и на семейные связи", - отметила Богнер.

Также глава миссии обратила внимание на то, что положение лиц, находящихся в местах содержания под стражей, остается особо опасным из-за того, что многие из них переполнены и не могут полной мерой принимать такие превентивные меры, как физическое дистанцирование и предоставление средств индивидуальной защиты.

"На территории, которая контролируется правительством, мы обеспокоенны тем, что количество случаев заболевания среди представителей пенитенциарных учреждений росло экспоненциально с октября по ноябрь, поскольку это создает повышенный риск инфицирования для задержанных и заключенных", - пояснила она.

Богнер указала, что на территории, контролируемой самопровозглашенными ДНР и ЛНР и в Крыму нет достоверных данных о случаях Covid-19 в местах содержания под стражей, однако Управление верховного комиссара ООН по правам человека получило информацию о том, что лица, которые удерживаются там под стражей, не имеют остаточно средств индивидуальной защиты и доступа к адекватному здравоохранению.

"Всем лицам, которые удерживаются под стражей, необходимо обеспечить тестирование и предоставить необходимую медицинскую помощь. Следует принять программы досрочного освобождения и отдать приоритет лицам преклонного возраста или тем, кто особо уязвим к Covid-19", - считает глава миссии.

Богнер также подчеркнула, что мероприятия для обеспечения безопасности помещений суда и предотвращения Covid-19 должны оставаться исключительными, временными и сопровождаться гарантиями защиты права на справедливое и открытое судебное рассмотрение.

"Правительству также следует обеспечить право на открытое судебное рассмотрение и позволить журналистам и наблюдателям присутствовать в зале суда, где обеспечено дистанцирование, и другие мероприятия предотвращения распространению Covid-19", - добавила она.

Доклад охватывает период с 20 февраля 2020 года по 6 декабря 2020 года.