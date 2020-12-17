Совладелец завода Izovat, концерна «Украинские лесопильни» пСергей Лищина выступил за то, чтобы в Украину был возобновлен импорт тех видов сырья, которые не производятся внутри страны, но могут перерабатываться украинскими предприятиями. По его словам, введенное эмбарго на импорт сырья приводит к проблемам у украинских производителей. «Прежде всего это касается карбамидно-формальдегидного концентрата, который производится в РФ тремя крупными химическими компаниями. Этот сырьевой продукт производится в Украине в ничтожных количествах единственным производителем, поскольку, будучи сырьем, КФК не представляет особого интереса для продажи», - пояснил Лищина в СМИ.

По его словам, купить нужный объем КФК после введения эмбарго на его импорт крайне сложно. Предприятие покупает готовый концентрат у импортеров-посредников. При этом, пролоббировав запрет импорта наиболее дешевого КФК, импортеры практически убили своих конкурентов - производителей смол. А тех, кто еще остался, поместили в жесткую зависимость от 1-2 поставщиков из третьих стан с проблемами ритмичной поставки и высокими ценами. «Как следствие, под удар попало производство древесных плит, в том числе и мы – производители ДСП, фанеры», - объясняет Сергей Лищина.

При этом Сергей Лищина напоминает, что на его предприятиях в Украине работают порядка двух тысяч человек, которые производят различные виды продукции деревообрабатывающей промышленности, такие как ДСП и фанера, где используется смола. По его словам, эмбарго бьет по предприятиям, которые внутри Украины занимаются переработкой, платят налоги, дают рабочие места для сотрудников. «Я считаю, что в Украину должно импортироваться сырье, а не готовая продукция. Таким образом мы загружаем собственные производства, развиваем свою экономику, а из государства-агрессора делаем, по сути, сырьевой придаток. Уверен, что это в интересах нашего государства», - подчеркнул он.