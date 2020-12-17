Минобороны Украины предупредило о появлении псевдоприложения "Армия FM онлайн"

Приложение "Армия FM онлайн" неизвестного происхождения для прослушивания якобы armyfm.com.ua, первого в Украине военного радио, обнаружено на одной из популярных платформ с программами для смартфонов, сообщило Министерство обороны Украины.

"Подозревается, что это приложение является одним из проявлений информационно-психологических операций государства-агрессора. Враг не оставляет попыток найти пути влияния на украинских воинов и пытается проникнуть в информационное пространство Украины с использованием новейших технологий", - говорится в сообщении на сайте Минобороны в четверг.

В оборонном ведомстве напомнили, что в ноябре в г.Счастье Луганской области на частоте близкой к "Армии ФМ" начало транслироваться радио РФ "Комбат ФМ".

"Теперь появилось псевдоприложение "Армия FM онлайн", которое никакого отношения к "Первому украинскому военному радио" не имеет и транслирует враждебную пропагандистскую музыку", - подчеркнули в Минобороны.

Отдельно, прослеживается активность провокационного характера в чате приложения для военнослужащих ''Джура'', где анонимными лицами распространяется, например, информация об уменьшении денежного обеспечения для военных, ухудшение качества питания и тому подобное.

"Наше духовное наполнение зависит от качества потребленного содержания, а поэтому призываем быть бдительными при установлении приложений и потреблении их контента. Будьте на волнах истинного Армия ФМ через сайт armyfm.com.ua", - призвали в министерстве.