События

15:25 17.12.2020

Минобороны Украины предупредило о появлении псевдоприложения "Армия FM онлайн"

1 мин читать
Минобороны Украины предупредило о появлении псевдоприложения "Армия FM онлайн"

Приложение "Армия FM онлайн" неизвестного происхождения для прослушивания якобы armyfm.com.ua, первого в Украине военного радио, обнаружено на одной из популярных платформ с программами для смартфонов, сообщило Министерство обороны Украины.

"Подозревается, что это приложение является одним из проявлений информационно-психологических операций государства-агрессора. Враг не оставляет попыток найти пути влияния на украинских воинов и пытается проникнуть в информационное пространство Украины с использованием новейших технологий", - говорится в сообщении на сайте Минобороны в четверг.

В оборонном ведомстве напомнили, что в ноябре в г.Счастье Луганской области на частоте близкой к "Армии ФМ" начало транслироваться радио РФ "Комбат ФМ".

"Теперь появилось псевдоприложение "Армия FM онлайн", которое никакого отношения к "Первому украинскому военному радио" не имеет и транслирует враждебную пропагандистскую музыку", - подчеркнули в Минобороны.

Отдельно, прослеживается активность провокационного характера в чате приложения для военнослужащих ''Джура'', где анонимными лицами распространяется, например, информация об уменьшении денежного обеспечения для военных, ухудшение качества питания и тому подобное.

"Наше духовное наполнение зависит от качества потребленного содержания, а поэтому призываем быть бдительными при установлении приложений и потреблении их контента. Будьте на волнах истинного Армия ФМ через сайт armyfm.com.ua", - призвали в министерстве.

Теги: #минобороны #армия_fm #агрессия_рф
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:45 14.12.2020
Минобороны Украины заключило соглашения с турецкими компаниями о поставках корветов и беспилотников

Минобороны Украины заключило соглашения с турецкими компаниями о поставках корветов и беспилотников

18:17 14.12.2020
Завершение предварительного изучения МУС дела по Украине не означает прекращения информирования суда о нарушениях - прокурор АРК

Завершение предварительного изучения МУС дела по Украине не означает прекращения информирования суда о нарушениях - прокурор АРК

17:50 14.12.2020
Агрессия РФ против Украины унесла более 14 тыс жизней - заявление МИД

Агрессия РФ против Украины унесла более 14 тыс жизней - заявление МИД

10:02 12.12.2020
Украина рассматривает возможность привлечения к проектам Программы PESCO - министр обороны

Украина рассматривает возможность привлечения к проектам Программы PESCO - министр обороны

17:25 11.12.2020
Минобороны закупило рекордное за семь лет количество горючего для нужд ВСУ

Минобороны закупило рекордное за семь лет количество горючего для нужд ВСУ

11:15 10.12.2020
Скончался глава администрации Госспецслужбы транспорта генерал-лейтенант ВСУ Мальков – Минобороны

Скончался глава администрации Госспецслужбы транспорта генерал-лейтенант ВСУ Мальков – Минобороны

06:54 08.12.2020
Байден назначит главой Минобороны генерала в отставке Ллойда Остина

Байден назначит главой Минобороны генерала в отставке Ллойда Остина

14:07 04.12.2020
Российские наемники с полуночи нарушили режим тишины возле Водяного и Луганского – Минобороны Украины

Российские наемники с полуночи нарушили режим тишины возле Водяного и Луганского – Минобороны Украины

15:33 03.12.2020
Кулеба обратился в Совет министров иностранных дел ОБСЕ: РФ должна вывести войска и прекратить агрессию против Украины

Кулеба обратился в Совет министров иностранных дел ОБСЕ: РФ должна вывести войска и прекратить агрессию против Украины

09:51 01.12.2020
Минобороны Украины сделало первую закупку военных товаров через Агентство НАТО

Минобороны Украины сделало первую закупку военных товаров через Агентство НАТО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ проводит обыски в Минкультуры

Пандемия обострила трудности и лишения населения на Донбассе и в Крыму - мониторинговая миссия ООН

Делегация Рады примет участие в январской сессии ПАСЕ - Ясько

Рада назначила Шкарлета министром образования и науки

Посольство Украины направило ноту МИД Боснии и Герцеговины из-за того, что главе МИД РФ подарили 300-летнюю украинскую икону из Луганска

ПОСЛЕДНЕЕ

НАБУ проводит обыски в Минкультуры

В Украину вернули тело бойца ВСУ, скончавшегося на оккупированной территории в понедельник

Пандемия обострила трудности и лишения населения на Донбассе и в Крыму - мониторинговая миссия ООН

Меркель сдавала тест на COVID-19 после встречи с Макроном

В Украину следует импортировать сырье, а не готовую продукцию –  Сергей Лищина

Прощание и похороны Кернеса состоятся на следующей неделе

Делегация Рады примет участие в январской сессии ПАСЕ - Ясько

Динамику заболеваемости COVID-19 можно будет оценить только после стабилизации ситуации с тестированием - мнение

Реальная загруженность реанимационных ковидных коек в Харькове, Львове и Одессе составляет 74-94% - KSE

Рада назначила Шкарлета министром образования и науки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА