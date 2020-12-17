Прощание и похороны Кернеса состоятся на следующей неделе

Прощание, отпевание и похороны городского головы Харькова Геннадия Кернеса состоятся на следующей неделе, сообщил секретарь горсовета Игорь Терехов.

"Я не могу назвать четкой даты, когда мы организовываем похороны. Но, по всей видимости, это вторник-среда, максимум, четверг следующей недели", - сказал Терехов на совещании в четверг.

Он сообщил, что отпевание Кернеса состоится в Благовещенском соборе, затем - церемония прощания. Она будет организована на территории Харьковского Национального театра оперы и балета (ХНАТОБ).

По словам Терехова, церемония прощания будет длиться около 4 часов (ориентировочно с 9:00 до 13:00). Секретарь горсовета подчеркнул необходимость наличия масок у людей, которые придут в ХНАТОБ, и соблюдения ими социальной дистанции.

Терехов поручил организовать экраны с трансляцией отпевания и церемонии прощания, а также звукоусиление на кладбище, где планируется траурный митинг.

По словам заместителя городского головы Евгения Водовозова, в день похорон Кернеса, движение в центре Харькова будет ограничено, а маршруты городского транспорта изменены. Терехов подчеркнул, что об этих изменениях горожан надо проинформировать заранее.

"Я понимаю, трудность в том, что мы не знаем даты. Это не от нас зависит. Это зависит от процедуры, которая сейчас идет в Германии, мы поймем это, я так думаю, ближе к пятнице. К концу пятницы мы поймем эту ситуацию ", - сказал Терехов.

На брифинге после совещания он сообщил, что на церемонии прощания и похорон ожидается большое количество людей не только из Харькова, но и из других регионов Украины и из-за рубежа (насколько позволят карантинные ограничения).

Терехов ушел от ответа на вопрос, на каком кладбище похоронят Кернеса, отметив только, что его похоронят на почетной аллее.

"Он будет похоронен на почетной аллее, где у нас похоронены самые выдающиеся харьковчане. Такое решение мы приняли с семьей Геннадия Адольфовича", - сказал Терехов.

По информации агентства Интерфакс-Украина, сейчас рассматриваются два городские кладбища - второе и тринадцатое.

Как сообщалось, Кернес скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике "Шарите", где проходил лечение после осложнений от COVID-19.

Кернес впервые был избран городским головой Харькова в 2010 году. 4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия во второй раз признала Кернеса избранным городским головой. Он набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах – за него проголосовали 60,34% избирателей.