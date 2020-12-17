Делегация Рады примет участие в январской сессии ПАСЕ - Ясько

Делегация Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) намерена принять участие в январской сессии Ассамблеи, сообщила руководитель постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ Елизавета Ясько (фракция "Слуга народа").

"Провели экстренное заседание украинской делегации в ПАСЕ. Представители всех фракций единогласно высказались, что надо ехать на январскую сессию в ПАСЕ", - написала Ясько в соцсети Facebook в четверг.

Она напомнила, что зимняя сессия ПАСЕ состоится в гибридном формате - "делегации, которые могут/хотят работать, едут в Страсбург, остальные делегации примут участие онлайн".