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14:45 17.12.2020

Рада назначила Шкарлета министром образования и науки

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Рада назначила Шкарлета министром образования и науки

Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины.

Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 226 народных депутатов.

Как соообщалось, Кабинет министров Украины назначил Шкарлета заместителем министра образования 25 июня. Также на него были возложены обязанности исполняющего обязанности министра.

Шкарлет, 1972 г.р. – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С мая 2010 года - ректор Черниговского национального технологического университета, занимал эту должность до назначения заместитетем министра.

Лауреат Государственной премии Украины в сфере образования 2017 года за работу "Научно-теоретические, методические и технологические аспекты комплексной IT-поддержки деятельности инновационного университета".

Шкарлет задекларировал 513 тыс. грн доходов за 2019 год. Также он указал в декларации 70 тыс. грн и $30 тыс., а жена 15 тыс. грн и $32 тыс. наличных средств. У Шкарлета нет недвижимого имущества, а его жена владеет квартирой (76,9 кв. м) в Чернигове. В то же время, он имеет два автомобиля: Toyota Land Cruiser 200 2011 года выпуска и Mitsubishi Pajero Wagon 2013 года выпуска, а у жены – Ford Kuga Titanium 2012 года выпуска.

Теги: #шкарлет #минобразования #рада
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