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14:25 17.12.2020

Активисты на Русановских садах мешают завершению строительства Подольского мостового перехода - Кличко

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Активисты на Русановских садах мешают завершению строительства Подольского мостового перехода - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что блокирование активистами строительных работ на Русановских садах приводит к срыву сроков сдачи в эксплуатацию Подольского мостового перехода

"Уже фактически соединили левый и правый берега столицы. Сегодня проходят активные работы в направлении Троещины. Мешает завершению работ ситуация на Русановских садах, где активисты блокируют движение строительного транспорта", - сказал Кличко на пресс-конференции по итогам работы в 2020 году в четверг в Киеве.

Мэр заявил, что власти обратились к правоохранительным органам, чтобы те отреагировали на данную ситуацию, которая приводит к срыву сроков строительства.

"Та ситуация, которая сейчас случилась с блокированием строительства, действительно влияет на сроки введения этого объекта в эксплуатацию", - добавил Кличко.

Как сообщалось, строительство Подольского мостового перехода было начато в декабре 2003 года, однако с 2007 года работы были приостановлены из-за отсутствия финансирования. В 2010 году финансирование было возобновлено, и в конце октября была сдана в эксплуатацию первая очередь: открыто двустороннее движение транспорта по Гаванскому мосту и эстакада с моста на ул.Набережно-Крещатицкая.

Подольский мостовой переход длиной 7 км и шириной 35 м должен соединить Правый берег (Подол), Труханов остров и Левый берег Киева (Троещину и Воскресенский массив). Предназначен для автомобильного транспорта и поездов метрополитена (перспективная Подольско-Воскресенская линия).

Победителем открытого конкурса на строительство Подольско-Воскресенского моста стало ООО "Эко-Буд-Трейд" (Киев).

Теги: #киев #подольский_мост #кличко
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