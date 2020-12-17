Посольство Украины направило ноту МИД Боснии и Герцеговины из-за того, что главе МИД РФ подарили 300-летнюю украинскую икону из Луганска

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в Министерство иностранных дел Боснии и Герцеговины с просьбой предоставить подробную информацию о том, почему 300-летнюю украинскую икону подарили министру иностранных дел России Сергею Лаврову, сообщает Радио Свобода.

"По данным местных СМИ, посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в правительство в Сараево с требованием безотлагательно и однозначно выяснить, каким образом позолоченная икона из Луганска оказалась в стране", - говорится в публикации на сайте Радио Свобода в четверг.

Как отмечается, икону Лаврову подарил председательствующий президиума Боснии и Герцеговины, сербский представитель Милорад Додик, когда тот посещал Боснию и Герцеговину.

СМИ также обнародовали фото иконы, распространенное сербским агентством СРНА, на котором видно восковую печать, которая свидетельствует, что икона принадлежит Украине.