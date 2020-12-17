События

13:53 17.12.2020

Киевские власти пока отказались от строительства стационарных снегоплавильных станций - Кличко

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Киевские власти пока отказались от строительства стационарных снегоплавильных станций - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об отказе столичных властей от строительства стационарных снегоплавильных станций.

"Мы закупили мобильные снегоплавильные комплексы, которые имеют достаточно большой эффект, чтобы у нас снег не был "золотым", - сказал Кличко в четверг в Киеве на пресс-конференции по итогам работы в 2020 году, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Мэр добавил, что вопрос со снегом пока решен именно через мобильные комплексы. "Стационарных снегоплавильных комплексов пока мы не планируем", - сказал Кличко.

Ранее сообщалось, что киевские власти собираются реализовать проект по строительству снегоплавильных станций.

Теги: #киев #снег #кличко
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