Скейт-парк построят в Киеве на о.Муромец в 2021 году, проект разрабатывается - мэр

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет о планах по возведению скейт-парка на острове Муромец в 2021 году.

"Что касается скейт-парка, то планируем на следующий год, пока не можем сказать четкий план", - сказал Кличко в четверг в Киеве на пресс-конференции по итогам работы в 2020 году, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

По словам мэра, на данный момент проект скейт-парка на острове Муромец находится в стадии разработки.