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13:37 17.12.2020

Вакцинация в ЕС от COVID-19 стартует 27 декабря

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Вакцинация в ЕС от COVID-19 стартует 27 декабря

Власти ЕС приступят к вакцинации от коронавируса 27-29 декабря, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Это ключевой момент для Европы. 27, 28 и 29 декабря вакцинация начинается по всему ЕС. Мы защитим наших сограждан вместе", - написала она в Twitter в четверг.

Ранее министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан в ходе видеоконференции с канцлером Ангелой Меркель и руководителем компании Biontech Угуром Шахином заявлял, что Еврокомиссия планирует одобрить вакцину Biontech 27 декабря.

Теги: #ес #вакцинация
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