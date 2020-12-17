Вакцинация в ЕС от COVID-19 стартует 27 декабря

Власти ЕС приступят к вакцинации от коронавируса 27-29 декабря, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Это ключевой момент для Европы. 27, 28 и 29 декабря вакцинация начинается по всему ЕС. Мы защитим наших сограждан вместе", - написала она в Twitter в четверг.

Ранее министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан в ходе видеоконференции с канцлером Ангелой Меркель и руководителем компании Biontech Угуром Шахином заявлял, что Еврокомиссия планирует одобрить вакцину Biontech 27 декабря.