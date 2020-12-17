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13:31 17.12.2020

Глава Евросовета самоизолировался после сообщений о заражении Макрона коронавирусом

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Глава Евросовета самоизолировался после сообщений о заражении Макрона коронавирусом

Председатель Европейского совета Шарль Мишель после своего посещения Парижа на этой неделе решил в четверг уйти на самоизоляцию, когда узнал о заражении президента Франции Эмманюэля Макрона коронавирусом.

"Председатель Шарль Мишель посетил Париж в понедельник 14 декабря по случаю 60-й годовщины ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития)", - напомнил его пресс-секретарь Баренд Лейтс.

"Председатель Европейского совета был проинформирован французскими властями, что он не считается близким контактом (к зараженному Макрону - ИФ). Он регулярно проходит тесты, и у него был отрицательный результат во вторник. Однако в качестве меры предосторожности президент уйдет на самоизоляцию", - написал Лейтс в твиттере.

Официальный представитель Мишеля добавил, что глава Евросовета продолжит работать дистанционно.

Как сообщила ранее канцелярия президента Франции, у Макрона в четверг был диагностирован коронавирус.

"Согласно действующим санитарным предписаниям, распространяющимся на всех, президент республики самоизолируется на 7 дней. Он продолжит работать и обеспечивать свою деятельность дистанционно", - сказано в коммюнике.

Мишель пожелал в твиттере скорейшего выздоровления Макрону.

Теги: #коронавирус #евросовет #мишель
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