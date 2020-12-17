Из-за пандемии коронавируса общественные обсуждения нового генплана Киева перенесены, но в 2021 году он должен быть принят – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет о переносе общественных обсуждений нового генерального плана украинской столицы из-за пандемии коронавируса, но подчеркивает, что в 2021 году он должен быть принят.

"Генплан города планировали утвердить в мае этого года. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы. Мы уже подготовились, но в условиях пандемии общественные обсуждения, много ключевых проектов, которые мы не можем принять без участия общины, немножко перенесены во времени. Наше задание принять в следующем году генплан развития нашего города", - сказал Кличко в четверг на пресс-конференции по итогам работы в 2020 году, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Мэр посетовал на то, что любой предложенный проект генплана будут считать политической борьбой и спекулировать на этом.