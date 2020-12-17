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13:06 17.12.2020

К восстановлению еврейских исторических мест в Украине могут быть привлечены фонды и организации - Посольство

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К восстановлению еврейских исторических мест в Украине могут быть привлечены фонды и организации - Посольство

Израиль предлагает Украине привлечь к работам по восстановлению еврейских исторических мест израильские и иностранные фонды и организации. Об этом было заявлено в ходе встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука с министром по делам диаспоры Израиля Омер Янкелевич, сообщает Посольство на своей странице в соцсети Facebook.

«Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества между Украиной и Израилем в контексте восстановления мест культурно-религиозного наследия еврейского народа в Украине. Министр Янкелевич предложила включить в работы по восстановлению еврейских исторических мест израильские и иностранные фонды и организации, которые сотрудничают с Министерством по делам диаспоры Израиля», - говорится в сообщении.

Стороны также уделили внимание правонарушениям с признаками религиозной и национальной нетерпимости.

«Собеседники договорились поддерживать тесные контакты с целью обмена информацией о случаях антисемитизма в Украине и изучить вопрос усиления уголовной ответственности за подобные проявления», - подчёркивает Посольство.

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Интерфакс-Украина
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