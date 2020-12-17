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12:52 17.12.2020

Языковой обмудсмен сообщил о хакерской атаке на сетевую инфраструктуру секретариата

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Языковой обмудсмен сообщил о хакерской атаке на сетевую инфраструктуру секретариата

Компьютерные системы Секретариата уполномоченного по защите государственного языка (языкового обмудсмена) подверглись кибератаке с целью получить несанкционированный доступ к устройствам сетевой инфраструктуры Секретариата и вывести их из строя.

Как сообщается на странице языкового омбудсмена в социальной сети Facebook в четверг, атака была оперативно пресечена силами собственных ИТ-специалистов.

"Мы уже точно знаем, что это не просто попытка повредить устройства. Это - очередная атака на украинский язык и тех, кто его защищает. Кому-то хочется парализовать нашу деятельность, но мы способны отражать как информационные, так и хакерские нападения", - говорится в сообщении.

 

Теги: #язык #кибератака #омбудсмен
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