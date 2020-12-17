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12:46 17.12.2020

Зеленский: нам нужно получить первые партии вакцины от Covid-19 уже в январе

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Зеленский: нам нужно получить первые партии вакцины от Covid-19 уже в январе

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о намерениях получить первые партии вакцины от коронавирусной болезни Covid-19 уже в январе следующего года, чтобы начать прививочную кампанию.

"На данный момент актуально важным является обеспечить Украину лицензированной антикоронавирусной вакциной, и самое главное – качественного производства… Информация об основных компаниях-производителях вакцин, странах, где уже началась или вскоре начнется массовая вакцинация, а также где могут ожидаться избытки вакцины – эта информация есть, информация эта доступна и нам нужно получить первые партии вакцины уже вначале следующего года, именно в январе, чтобы начать вакцинацию в Украине", - сказал Зеленский на онлайн-конференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины в четверг.

По его словам, над этим заданием работают руководство государства, дипломатический корпус и сотрудники украинских спецслужб.

При этом глава государства призвал дипломатов также подключиться к работе по получению доступа к вакцине. "Мы над этим очень сильно работаем, поэтому и вас я прошу это делать. Включайтесь во все контакты, которые у нас есть… Когда мы говорим о вакцинации, я сейчас обращаюсь к нашим послам в Великобритании, в Соединенных Штатах, во Франции, в Германии, в Италии, к представителю при ЕС – но это не означает, подчеркиваю, что всем остальным послам нужно расслабляться", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения Украины планирует провести первую вакцинацию от COVID-19 в феврале 2021 года, ведет переговоры с компаниями-производителями вакцин от COVID-19. Кроме того, Украина получила от COVAX (Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19) официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19 и ожидает поставку в конце первого – начале второго квартала 2021 года.

Теги: #коронавирус #зеленский #вакцина
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