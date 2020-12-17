Глава Укравтодора Кубраков подвел итоги "Большого строительства" дорог на Львовщине

Львовская служба автомобильных дорог смогла реализовать запланированные на этот год проекты, в том числе и международные. Об этом заявил глава Укравтодора Александр Кубраков на мероприятии, посвященном результатам реализации президентской программы "Большое строительство" в Львовской области.

По его словам, в этом году дорожникам удалось улучшить темпы и увеличить масштабы обновления инфраструктуры в регионе, используя уже существующую основу.

"Если говорить о других регионах, там было немного труднее, потому что некоторые службы почти с нуля создавались в этом году, и построить какие-то серьезные вещи, какие-то участки по 120 км было немного тяжелее, чем у вас", - заметил Кубраков.

В течение этого года на Львовщине было отремонтировано и построено 278,2 км дорог, из них 256,4 км в верхнем слое асфальтобетонного дорожного покрытия на объектах реконструкции, капитального ремонта, текущего среднего ремонта и текущего мелкого ремонта.

Среди многих достижений львовских дорожников - ремонт ключевых трасс, ведущих в том числе к туристическим объектам. Трасса Т-14-16 Львов - Пустомыты - Меденичи, а также два участка общей протяженностью почти 40 км автомобильной дороги Т-14-02 Сходница - Песочная были полностью отремонтированы. Это помогло создать цельный маршрут от Львова до курортов Трускавца и Сходницы.

Кроме этого, был завершен ремонт автомобильных дорог Н-13 Львов - Самбор - Ужгород от Ставчан в Самбор и М-06 Киев - Чоп на отрезке г. Сколе - с. Козева, трассы Н-09 Мукачево - Рахов - Богородчаны - Ивано-Франковск - Рогатин - Бибрка - Львов вблизи населенных пунктов Давидов и Новые Стрелища.

Реализуются также и международные проекты. Благодаря кредитам и грантам Евросоюза, завершается ремонт пограничной дороги О141003 Мостиска - Краковец протяженностью 19,1 км, а также 20-километровой трассы Т-14-20 Яворов - Грушев.

А в следующем году начнется строительство объездной дороги вокруг Львова. Как заявил глава Укравтодора, соглашение о строительстве Северного обхода должно быть подписано уже до конца недели.

"Надеюсь, что в следующем году начнутся тендерные процедуры и практические действия непосредственно на объекте. Вероятно, это будет уже третий квартал, но наконец-то это произойдет!", - сообщил Кубраков во время мероприятия.

Напомним, ранее советник Президента Олег Устенко заявил, что "Большое строительство" спасло Украину от последствий экономического кризиса, вызванного пандемией.