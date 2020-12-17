В Харькове объявлен трехдневный траур в связи со смертью Кернеса

В Харькове 17, 18 и 19 декабря объявлены днями траура в связи со смертью городского головы Геннадия Кернеса.

Соответствующее распоряжение подписал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

Документ предписывает в эти дни приспустить Государственный флаг Украины и флаги города на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях, а также отменить все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

Как сообщалось, Кернес скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике "Шарите", где проходил лечение после осложнений от COVID-19.

Кернес впервые был избран городским головой Харькова в 2010 году. 4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия во второй раз признала Кернеса избранным городским головой. Он набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах – за него проголосовали 60,34% избирателей.

Источник: https://www.city.kharkov.ua/ru/document/pro-ogoloshennya-v-misti-kharkovi-dniv-zhalobi-60432.html