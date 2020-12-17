Решение Кабмина о введении локдауна 8-24 января поддерживают 56% украинцев - опрос

Решение Кабинета министров Украины о введении жесткого карантина в период с 8 по 24 января 2020 года поддерживают 56% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

"56% поддерживают решение правительства ввести жесткий карантин с 8 января, 41% - против этого. 52% считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится, 45% - имеют противоположное мнение", - указывается в отчете по итогам исследования, обнародованном в четверг.

При этом 65% опрошенных поддерживают запрет митингов и демонстраций в период локадуна, против запрета высказались 35% респондентов.

Также более 70% опрошенных поддерживают закрытие в рамкам жесткого карантина спортзалов, кинотеатров, ресторанов и кафе (25% против этого). За закрытие школ выступают 54% (43% против), детсадов - 48% (47% против).

Меньше поддерживают закрытие продовольственных рынков (31% - за, 67% - против), междугородного общественного транспорта (23% - за, 75% - против) и общественного транспорта (18% - за, 80% - против).

Отмечается, что 45% респондентов убеждены в преуменьшении данными официальной статистики масштабов распространения коронавируса в стране. 31% наоборот считают, что эта информация является преувеличенной, и лишь 15% убеждены, что она объективна. По сравнению с мартом число тех, кто считает статистику по короновирусу преувеличенной, выросло втрое (с 11 до 31%). При этом считает статистику преувеличенной чаще молодежь, а также те, кто не следит за новостями о коронавирусе.

Меры, предпринятые властями в борьбе с коронавирусом, 49% опрошенных считают оптимальными, 29% - слишком мягкими, и только 9% - чрезмерно жесткими.

Деятельностью президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с эпидемией коронавируса довольны 36% респондентов, не удовлетворены – 60%. Деятельность Министерства здравоохранения в борьбе с эпидемией считают удовлетворительной 29%, недовольны – 67%. Работой Министерства внутренних дел довольны 28%, недовольны - 61%, затруднились оценить - 12%. Больше всего среди органов центральной власти опрошенные недовольны работой Кабинета министров (71%) и Верховной Рады (77%).

Опрос проводился в период с 12 по 14 декабря 2020 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.