Макрон заболел коронавирусом

У президента Франции Эмманюэля Макрона в четверг был диагностирован коронавирус, у него позитивный тест на COVID-19, сообщила в своем коммюнике президентская канцелярия.

В сообщении говорится, что такой диагноз был установлен при появлении у Макрона первых симптомов заболевания.

"Согласно действующим санитарным предписаниям, распространяющимся на всех, президент республики самоизолируется на 7 дней. Он продолжит работать и обеспечивать свою деятельность дистанционно", - сказано в коммюнике.