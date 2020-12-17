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11:40 17.12.2020

В ВСУ за сутки выявлены 199 новых случаев COVID-19, один человек скончался – командование Медсил

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В ВСУ за сутки выявлены 199 новых случаев COVID-19, один человек скончался – командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки лабораторно подтверждены 199 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, один из ранее заболевших умер, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Работник ВС Украины находился на стационарном лечении в Херсонской городской больнице. Несмотря на проведенные лечебные мероприятия, состояние пациента ухудшалось, проведенная интенсивная терапия к сожалению положительного результата не дала. По имеющейся информации больной имел сопутствующие хронические заболевания", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

За сутки госпитализированы 4 человека, ещё 195 получают лечение дома под контролем медицинской службы, в том числе 65 военнослужащих и 9 работников ВСУ в Киевской области, 37 военнослужащих и 1 работник ВСУ в Одесской области, 16 военнослужащих и 1 работник ВСУ в Николаевской области.

Всего по состоянию на 10:00 17 декабря в ВСУ острым респираторным заболеванием COVID-19 болеют 3159 человек, летальных случаев – 34. Выздоровели за период пандемии 9 371 человек. На изоляции, в том числе самоизоляции, 333 человека.

 

Теги: #всу #коронавирус
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