Германия выделит EUR2 млн на роботу МККК на Донбассе – посольство

Германия обязалась выделить EUR2 млн на роботу Международного комитета Красного Креста (МККК) на востоке Украины, говорится в сообщении посольства Германии в Украине.

"С помощью выделения этих средств Федеральное правительство в очередной раз значительно увеличивает финансовую поддержку гуманитарных мероприятий МККК в Украине", - говорится в сообщении на сайте посольства Германии в среду.

В рамках программы "Деятельность МККК по содействию, защите, предупреждению и сотрудничеству в Украине в 2019-2021 гг." с акцентом на восточной Украине выделение новых средств федерального правительства пойдет на проекты обеспечения населения чистой питьевой водой, улучшения медицинского обслуживания, поддержки и оснащения больниц, заботы о заключенных, поиска пропавших лиц и воссоединения семей, информационных кампаний об опасности мин и остатков боеприпасов.

"Они принесут пользу людям, пострадавшим от конфликта с обеих сторон линии разграничения в Донецкой и Луганской областях, в частности, многим внутренне перемещенным лицам и семьям в городах и принимающих общинах", - пояснили в посольстве.

Благодаря дополнительным средствам, предоставленным на текущий бюджетный год еще в конце марта 2020 года, общая поддержка Германии МККК для его многочисленных гуманитарных мероприятий на Востоке Украины составляет EUR8 млн в 2020 году. Таким образом, с 2016 года Германия предоставила в целом более EUR36 млн на проведение многочисленных гуманитарных мероприятий МККК в Украине.