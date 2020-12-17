В Киеве за сутки выявлены 1512 новых случаев COVID-19, в том числе у 53 медиков – Кличко

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждены 1512 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Еще 1512 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умер 31 человек. Всего коронавирус унес жизни 1662 киевлянин. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 96 672", - написал Кличко на телеграм-канале в четверг.

Среди заболевших 866 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 560 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет, 36 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 50 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.

Заболели также 53 медика.

В больницы госпитализированы 106 пациентов, остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 876 человек. Всего коронавирус преодолели 30 773 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки выявлено в Деснянском районе – 263, в Днепровском – 253, и в Дарницком районе – 195 случаев.