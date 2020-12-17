События

10:17 17.12.2020

Во Львовской области ликвидировали конвертцентр с годовым оборотом более 20 млрд грн

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Во Львовской области ликвидировали конвертцентр с годовым оборотом более 20 млрд грн

Львовская областная прокуратура совместно с ГУ Службы безопасности Украины во Львовской области пресекли незаконную деятельность крупного конвертационного центра с годовым оборотом более 20 млрд грн, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"В него входило более 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных в нескольких областях Украины. Только в течение 2020 года путем подделки документов и их использования, а также за счет так называемых "скруток" НДС они проконвертировали денежные средства в сумме около 20 млрд гривен", - написала Венедиктова в Facebook.

Противоправную деятельность конвертцентра правоохранители документировали с сентября. В рамках расследования был проведен 31 обыск на территории нескольких областей, во время которых выявлены и изъяты наличные средства на сумму около 60 млн грн, в том числе почти $1 млн, фунты стерлингов, шекели и другая валюта, а также бухгалтерские документы предприятий, печатки, компьютерная техника, мобильные телефоны и другое имущество.

На причастность к схеме предоставления услуг по уклонению от уплаты налогов проверяются сотрудники налоговой службы.

 

Теги: #сбу #венедиктова #конвертцентр #прокуратура #львовская_область
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