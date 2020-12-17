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09:35 17.12.2020

Злоумышленник с помощью "вируса" присвоил почти миллион гривен украинцев, получив доступ к их онлайн-банкингу

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Злоумышленник с помощью "вируса" присвоил почти миллион гривен украинцев, получив доступ к их онлайн-банкингу

Житель Полтавской области с помощью "вируса" присвоил почти миллион гривень около 100 граждан, взламывая аккаунты мобильных телефонов и собирая персональные данные пользователей. С помощью этих данных он осуществлял удаленный перевыпуск сим-карт и в дальнейшем получал доступ к их онлайн-банкингу, сообщил сайт Киберполиции Украины.

"31-летний мужчина использовал вредоносное программное обеспечение для взлома учетных записей и доступа к телефонным книгам пользователей. Среди контактов фигурант выбирал номера близких родственников потерпевшего. Используя такую информацию, он осуществлял удаленный перевыпуск сим-карт через оператора мобильной связи. Вместе с доступом к сим-картам пострадавших злоумышленник получал доступ и к их онлайн-банкингам, откуда присваивал деньги", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что от действий мошенника пострадали около 100 человек. Общая сумма ущерба достигает миллиона гривень.

По месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и банковские карточки. Все изъятое направлено на проведение соответствующих экспертных исследований.

Отмечается, что мужчине объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

 

Теги: #вирус #хакер #киберполиция
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