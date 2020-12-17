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09:28 17.12.2020

Байден уверен, что его сын не совершал налоговых нарушений

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Байден уверен, что его сын не совершал налоговых нарушений

Избранный президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что его сын Хантер, подозреваемый в нарушениях при уплате налогов, не делал ничего незаконного, сообщает издание The Hill.

"Я уверен", - ответил Байден на вопрос репортера, уверен ли он в том, что Хантер Байден не совершал налоговых нарушений.

Хантер Байден ранее подтвердил, что прокуратура штата Делавэр ведет расследование, касающееся уплаты им налогов.

"Я серьезно отношусь к этому делу и уверен, что профессиональное и объективное расследование покажет, что я вёл дела законно и правильным образом", - заявил он.

В 2016 году Джо Байден, будучи вице-президентом США, потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности Burisma - компании, в которой Байден-младший получил должность члена правления. В результате Шокин был уволен, а расследование дела приостановлено. Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал выяснить, каким образом Хантер Байден получил высокую должность в Burisma.

Теги: #сша #байден
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