Число заражений COVID-19 в мире превысило 74 млн, жертв вируса -1,64 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:00 четверга 74 млн 210 тыс. 350 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 648 тыс. 956, выздоровели более 50 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 16 млн 964 тыс. 180 инфицированных COVID-19, зафиксировано 307 тыс. 429 летальных исходов, излечились более 9 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где их число выросло за истекшие сутки до 9 млн 956 тыс. 557, число скончавшихся - до 144 тыс. 451, поправились более 9,4 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 7 млн 40 тыс. 608 заболевших, из них умерли 183 тыс. 735, вылечились более 6,2 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 212,4. В США на 1 млн жителей скончались 948 человек, Индии - 104, Бразилии - 862.